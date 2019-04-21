На видео попала драка чеченцев и полицейских в Панкисском ущелье Грузии

Столкновения между сотрудниками МВД Грузии и местными жителями, протестующими против строительства гидроэлектростанции «Хадори ГЭС 3», попали на видео, передает ТАСС.

Драка произошла в Панкисском ущелье.

Протестующие вышли из себя и подожгли автомобиль полиции и экскаватор, в ответ полиция дала отпор митингующим газом и резиновыми пулями.

Из-за обострения ситуации в ущелье прибыл глава МВД Грузии Георгий Гахария, который предложил митингующим начать переговоры.

Ранее стало известно, что из-за конфликта местных жителей с правоохранительными органами пострадали 15 человек.