МЧС экстренно предупредило жителей Подмосковья о тумане

МЧС предупредило жителей Подмосковья о тумане с 1:00 до 10:00 21 апреля, передает агентство городских новостей «Москва».

«Согласно прогнозу погоды ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 21 апреля с 1:00 с сохранением до утра 10:00 местами в Московской области ожидается туман с ухудшением видимости 200-500 м», — говорится в сообщении.

Ведомство призвало пешеходов быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог.

Водителям придется снизить скорость движения, включить противотуманные фары, отказаться от лишних обгонов.