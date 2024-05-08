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У российского школьника в рюкзаке взорвался муляж гранаты

«78.ru»: у петербургского школьника в рюкзаке взорвался муляж гранаты

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В Санкт-Петербурге у школьника во время занятий взорвался муляж гранаты. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в одной из школ Приморского района 8 мая. По информации СМИ, в рюкзаке ученика сдетанировала страйкбольная граната.

На место приехали представители экстренных служб. Издание опубликовало видео, на котором рядом с образовательным учреждением припаркована пожарная машина. Информация о пострадавших отсутствует.

До этого в Петербургском колледже преподаватель открыл на занятии стрельбу холостыми. Образовательное учреждение проводило тренировочную эвакуацию, которая была согласована с комитетом по образованию. Педагог ОБЖ решил сымпровизировать и открыл стрельбу, а затем сам вызвал экстренные службы.

Ранее в Петербурге молодой человек устроил стрельбу из ракетницы около колледжа.

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