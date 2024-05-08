Смородская: Тюкавин не является игроком европейского уровня

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская заявила, что футболист столичного «Динамо» Константин Тюкавин пока не является игроком европейского уровня, передает «РБ Спорт».

Тюкавин был признан лучшим игроком апреля Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Тюкавин играет неплохо. Очень за него рада. Награда лучшему футболисту месяца престижная. Пусть продолжает в том же духе. Пока Тюкавин не является игроком европейского уровня», — сказала Смородская.

Тюкавин в текущем сезоне чемпионата России провел 27 матчей, забив 14 мячей.

«Динамо» выиграло четыре последних матча в РПЛ подряд. Благодаря этому бело-голубые набрали 50 очков и сравнялись с идущим на втором месте «Краснодаром». За три тура до конца первенства обе команды отстают от лидирующего «Зенита» лишь на балл.

В следующем матче чемпионата России «Динамо» сыграет с калининградской «Балтикой». Матч состоится 11 мая. Команды выйдут на поле в 21.30 по московскому времени.

Ранее агент футболиста Тюкавина Алексей Сафонов заявил, что Константин готов играть в Европе.