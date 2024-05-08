Взятие села Новокалиново, расположенного недалеко от города Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР), является еще одним шагом на пути к окружению города Красногоровки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

По словам источника агентства, в прошлом город Красногорвка представлял собой хаб украинских войск. В настоящее время здесь еще остаются бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил он.

«Новокалиново — это важный рубеж в вопросе окружения Красногоровки», — добавили в силовых структурах ДНР.

8 мая министерство обороны РФ сообщило, что военнослужащие страны взяли под свой контроль донецкое село Новокалиново. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Центр».

Кроме того, за минувшие сутки российские солдаты заняли населенный пункт Кисловка на территории Харьковской области. Из заявления ведомства следует, что подразделениям группировки войск «Запад» удалось улучшить свои позиции по переднему краю и полностью взять под свой контроль упомянутый населенный пункт.

Ранее украинские войска оставили донецкий населенный пункт Очеретино.