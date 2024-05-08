Зидан зажжет олимпийский котел

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Франции Зинедин Зидан примет участие в зажжении олимпийского котла во французском Марселе, передает L'Equipe.

8 мая во Франции проходит торжественная церемония прибытия в страну олимпийского огня, который доставят на паруснике «Белем».

Вечером огонь перенесут на сушу. Первым участником эстафеты олимпийского огня на территории Франции станет пловец Флоран Маноду. Имя второго участника эстафеты не называется. Третий участник эстафеты примет огонь и зажжет олимпийский котел. Этим участником и будет Зидан.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

Игры в столице Франции стартуют 26 июля. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 года.

Ранее сообщалось, что МОК не будет вручать российским атлетам перешедшие им медали Олимпиады.