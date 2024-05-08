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Городские службы Москвы предупредили об усилении ветра до 20 м/с

МЧС Москвы: в столице ожидается усиление ветра до 20 м/с

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Максим Блинов/РИА «Новости»

В Москве ожидается усиление ветра до 20 м/с. Об этом сообщает Telegram-канал Городского хозяйства столицы.

По данным ведомства, сильный ветер сохранится в городе до конца дня, фиксируются порывы до 16 м/с.

«По прогнозам синоптиков, ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. Все городские службы переведены в режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что аварийные бригады находятся на круглосуточном дежурстве, а электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания. Москвичей и гостей столицы просят быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.

До этого в Москве начался снегопад с крупными снежными хлопьями.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что майское тепло вернется в Москву только в середине месяца.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.

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