Бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в неблагодарности России за ее прошлые заслуги. Об этом он написал в социальной сети X.

Немецкий канцлер до этого опубликовал пост о том, что день освобождения Германии и мира от национал-социализма должен напомнить всем о необходимости защищать мир и свободу.

«И вы благодарите Россию, поставляя оружие Киеву, чтобы поддержать американскую прокси-войну. Позор», — написал Дотком.

8 мая депутат Бундестага от Левой партии Гезине Летч обратила внимание на письмо городского собрания Штраусберга, адресованное Олафу Шольцу, о прекращении конфликта на Украине. В своем обращении к правительству она интересовалась реакцией главы ФРГ.

До этого Шольц в поздравлении по случаю православной Пасхи напомнил о конфликте на Украине.

Немецкая газета Die Welt писала, что недостаток западной военной помощи привел к тому, что Россия одерживает победу в украинском конфликте не только на поле боя, но и на уровне психологии.

Ранее Шольц призвал не допустить прямого конфликта между Россией и НАТО.