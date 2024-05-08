В США задумались о новых санкциях против Китая в области ИИ

Министерство торговли США готовит новый пакет мер против Китая в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters.

Вашингтон стремится еще больше ограничить КНР доступ к местным технологиям. Сделать это планируется за счет ограничений для компаний из США на коммерческое распространение своих продуктов.

Сейчас ничто не останавливает американских ИИ-гигантов в лице Microsoft, OpenAI и Alphabet, которые являются разработчиками одних из самых мощных моделей ИИ с закрытым исходным кодом в мире, продавать свои продукты всем подряд без государственного контроля, напоминает издание.

До этого Соединенные Штаты наказали Huawei новыми санкциями. Американский Минторг аннулировал лицензии, позволявшие Intel и Qualcomm экспортировать чипы для китайской компании.

Ранее Индия вышла на мировой рынок полупроводников.