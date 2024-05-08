Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США задумались о новых санкциях против Китая в области ИИ

Reuters: США хотят еще больше ограничить доступ Китая к своим ИИ-технологиям

close
100%
«Газета.Ru»

Министерство торговли США готовит новый пакет мер против Китая в области технологий искусственного интеллекта (ИИ), пишет Reuters.

Вашингтон стремится еще больше ограничить КНР доступ к местным технологиям. Сделать это планируется за счет ограничений для компаний из США на коммерческое распространение своих продуктов.

Сейчас ничто не останавливает американских ИИ-гигантов в лице Microsoft, OpenAI и Alphabet, которые являются разработчиками одних из самых мощных моделей ИИ с закрытым исходным кодом в мире, продавать свои продукты всем подряд без государственного контроля, напоминает издание.

До этого Соединенные Штаты наказали Huawei новыми санкциями. Американский Минторг аннулировал лицензии, позволявшие Intel и Qualcomm экспортировать чипы для китайской компании.

Ранее Индия вышла на мировой рынок полупроводников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами