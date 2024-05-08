В Нижегородской области два человека пострадали из-за выпавших из грузовика кирпичей

Жители Нижегородской области пострадали в инциденте с участием грузовика. Об этом сообщает трудовая инспекция региона в официальном Telegram-канале.

Инцидент произошел на Борской объездной дороге. По предварительным данным, с грузового автомобиля упала упаковка кирпичей. Предмет отлетел и попал в микроавтобус.

В результате водитель и пассажир, находившиеся в средстве передвижения, пострадали. Первого направили в больницу с множественными травмами.

«Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства происшествия и наличие трудовых отношений», – сообщается в публикации.

До этого в Ярославской области грузовик столкнулся с автобусом. В результате задняя часть средства передвижения с пассажирами получила значительные повреждения. Грузовик едва не перевернулся на бок, кабина водителя полностью разрушена.

После инцидента в больницу направили девять человек, среди них водитель грузовика.

Ранее в Абрау-Дюрсо колесо от «КамАЗа» сбило двух человек.