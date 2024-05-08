Россиянин опубликовал несколько постов в соцсетях и был оштрафован за дискредитацию ВС РФ

Суд вынес приговор жителю Тульской области за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона в официальном Telegram-канале.

По версии следствия, мужчина размещал на своей странице во «ВКонтакте» тексты, где в высказываниях дискредитировал деятельность ВС РФ. При этом записи были публичными.

Россиянина признали виновным. Суд обязал мужчину выплатить штраф в размере 100 000 рублей.

«Мера пресечения – в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении в отношении осужденного до вступления приговора в законную силу оставлена без изменения», – сообщается в публикации.

На данный момент приговор в силу не вступил. Фигурант процесса может его обжаловать.

Известно, что до этого правоохранители уже обращали внимание на подозреваемого. Его привлекали к ответственности за дискредитацию использования Вооруженных сил РФ.

Ранее омичку осудили на шесть лет колонии за дискредитацию ВС РФ.