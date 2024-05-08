МВД РФ разъяснило условия пребывания украинцев на территории России

Граждане Украины могут находиться на территории России бессрочно после того, как пройдут дактилоскопию, фотографирование и медосвидетельствование, написано в указе президента РФ Владимира Путина № 281. Министерство внутренних дел разъяснило положения нормативно-правового акта на своем сайте.

«Для граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой народной республики или Луганской народной республики, сохраняется право нахождения на территории Российской Федерации без ограничения срока пребывания и осуществления трудовой деятельности без разрешительных документов, при условии прохождения ими дактилоскопической регистрации, фотографирования и медицинского освидетельствования», — отмечается в сообщении министерства.

По данным ведомства, после прохождения указанных процедур территориальные органы МВД России выдают гражданам документ, который оформлен на бланке установленного образца «зеленая карта».

Осенью прошлого года Путин подписал указ, согласно которому граждане Украины смогут въезжать в РФ и выезжать из страны без виз на основании внутреннего паспорта. Украинцы могут пересекать границу России без оформления виз на основании внутреннего или заграничного украинского паспорта, дипломатического или служебного паспорта, удостоверения личности моряка или члена экипажа воздушного судна.

Ранее в Госдуме заявили, что мобилизация спрятавшихся в странах ЕС украинцев сорвалась.