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Власти Литвы не дали вывезти два Tesla Cybertruck из-за санкций против РФ

Delfi: таможня Литвы задержала два электромобиля Tesla Cybertruck

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Телегра-канал «Новости Москвы»

Литовская таможня не дала вывезти два электромобиля Tesla Cybertruck из города Шальчининкай из-за антироссийских санкций. Об этом сообщает издание Delfi.

По данным портала, таможенники заподозрили, что автомобили могли быть вывезены в Россию, хотя знали, что они направляются в Белоруссию. Литовская таможня начала расследование по факту контрабанды и нарушения санкционного режима.

Отмечается, что оба автомобиля находятся в распоряжении таможенников, водителей отпустили.

Портал со ссылкой на исследование сообщал, что почти каждый второй экспортируемый из Литвы в третьи страны автомобиль попадал на российский рынок.

В январе 2024 года Литва возобновила пропуск транспортных средств с грузом на границе с Россией.

В конце декабря власти Литвы запретили пустому грузовому транспорту пересекать границу страны с Россией и Белоруссией.

Ранее США расширили список антироссийских санкций.

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