Залужный встретился с Кличко в Киеве

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил от мэра Киева Виталия Кличко звание «почетный гражданин Киева» в ходе встречи с ним и писательницей Линой Костенко. Об этом пишет «Страна.ua».

Отмечается, что Залужный долго не появлялся на публике после своей отставки, однако теперь активизировался в медийном поле и социальных сетях.

«25 метров. Glock 17. Есть еще порох в пороховницах», — заявил он в публикации в Telegrаm-канале.

До этого преемник Залужного Сырский заявил о веских причинах Зеленского снять его с поста главкома ВСУ.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кличко высказался по поводу отставки Залужного.