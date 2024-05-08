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В Липецкой области произошла массовая гибель урожая из-за заморозков

Липецкая область может ввести режим ЧС в сельском хозяйстве из-за гибели урожая

Липецкая область может ввести режим ЧС в сельском хозяйстве из-за гибели урожая вследствие заморозков. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Артамонов сообщил, что ранний всход семян и цветение, вызванное аномально теплой погодой в апреле, сделало растения более уязвимыми к заморозкам.

«В ночь с 3 на 4 мая мороз был до минус 5 градусов. И это в период интенсивного цветения. Урожай погиб. Объемы ущерба уточняются, но ситуация серьезная», — рассказал чиновник.

К своей публикации он прикрепил кадры, снятые в Краснинском районе Липецкой области.

По словам Артамонова, из-за заморозков урожай в 2024 году будет существенно ниже, чем в 2023 году, из-за чего региону понадобится помощь федерального центра.

До этого садовод Воронова заявила, что полив холодной водой поможет спасти рассаду от заморозков.

Ранее «Яндекс Погода» выяснила, как за последние 30 лет изменились майские заморозки.

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