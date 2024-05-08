ВСУ атаковали маслодельный комбинат в Курской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал маслодельный комбинат, расположенный в городе Судже Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

По его словам, в результате атаки никто из работников предприятия не пострадал. При этом кровля одного из производственных помещений получила повреждения.

Незадолго до этого Старовойт сообщил, что ВСУ сбросили взрывное устройство на трактор, который находился в селе Троицкое в Кореневском районе Курской области. Водитель получил ранение. Он был госпитализирован.

8 мая украинские военные атаковали село Ровенек, расположенное в Белгородской области, при помощи дрона-камикадзе. В момент атаки беспилотник сдетонировал, повредив одно частное домовладение.

До этого сообщалось, что ВСУ атаковали ВС России плюшевым зайцем с 75 г тротила внутри, подвесив его на гелиевом шаре. Внутри игрушки также обнаружили детонатор с гироскопом. Взрывоопасный предмет сбили, поскольку чересчур цветастый внешний вид вызвал подозрение у российских бойцов.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города РФ.