Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авиасалон МАКС в 2024 году снова могут отменить

РИА Новости: авиационно-космический салон МАКС в 2024 году снова могут отменить

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2024 году могут отменить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Изначально проведение авиасалона планировалось на июль 2023 года, но позже его перенесли на 23-28 июля 2024 года. Источники утверждают, что в текущем году мероприятие будет отменено.

До этого сообщалось, что МАКС также состоится в 2025 году.

Международный авиационно-космический салон в последний раз проходил в 2021 году. Мероприятие проходило с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В нем приняла участие 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий и около 350 докладов, которые заслушали пять тысяч человек. В рамках МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд руб.

Ранее депутат пояснил преимущества российских самолетов над F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами