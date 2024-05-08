Авиасалон МАКС в 2024 году снова могут отменить

Международный авиационно-космический салон (МАКС) в 2024 году могут отменить. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Изначально проведение авиасалона планировалось на июль 2023 года, но позже его перенесли на 23-28 июля 2024 года. Источники утверждают, что в текущем году мероприятие будет отменено.

До этого сообщалось, что МАКС также состоится в 2025 году.

Международный авиационно-космический салон в последний раз проходил в 2021 году. Мероприятие проходило с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В нем приняла участие 831 компания из 56 стран. Деловая программа предусматривала больше сотни мероприятий и около 350 докладов, которые заслушали пять тысяч человек. В рамках МАКС-2021 были подписаны соглашения на сумму в 265 млрд руб.

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