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Родителям замучивших овцу детей грозит реальное лишение свободы и огромный штраф

В Бельгии к ответственности привлекут родителей, чьи дети издевались над овцой

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В Бельгии к уголовной ответственности привлекут взрослых, которые позволили детям жестоко обращаться с овцой, сообщает RTL info.

На записи, сделанной в Мерельбеке, Восточная Фландрия, трое детей, вооруженных игрушечными пистолетами, издеваются над овцой, нога которой привязана к столбу. Они заставляют животное паниковать, стреляя в него и пиная в его сторону футбольный мяч. Испуганная и загнанная овца пыталась освободиться от веревки, но затем рухнула на землю в агонии.

В этот момент двое взрослых, которые, предположительно, являются родителями маленьких хулиганов, невозмутимо наблюдают за происходящим, а один из них снимает все на камеру. Видео с места событий появилось в интернете 5 мая и вызвало волну возмущения в социальных сетях.

Как уточняется, ролик был опубликован вскоре после включения парламентом правок о защите животных в Конституцию страны. Президент организации по защите прав животных GAIA Мишель Ванденбош заявил, что подаст жалобу в прокуратуру.

«Мы не можем оставить это без внимания. GAIA надеется, что виновные будут привлечены к ответственности за свои действия», — заявил активист.

Взрослым, которые стали свидетелями детской жестокости, может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф в размере €100 тыс.

Ранее россиянина, выбросившего собаку из окна, посадили на три года.

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