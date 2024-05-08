В США хозяин Tesla Cybertruck поранился о свой автомобиль и оказался в больнице, пишет Daily Star.

Как рассказал хозяин электрокара, он припарковался на своем месте, вышел из машины и хотел закрыть дверь, но зацепил ей свою ногу, поранившись. Травма оказалась настолько серьезной, что мужчине пришлось ехать в больницу, где ему наложили швы.

«Будьте осторожны, закрывая дверь своего Cybertruck! Я припарковался, вышел из машины и, закрывая дверь, прижал свою ногу дверью», — прокомментировал пострадавший.

После того, как мужчина рассказал об инциденте пользователям соцсетей, комментаторы пожелали ему скорейшего выздоровления и осудили дизайн машины.

«Мы так отчаянно хотели чего-то нового и футуристического, что пожертвовали ради этого безопасностью», — уверены люди.

Ранее стало известно, что автомобили Tesla Cybertruck отзовут из-за серьезной опасности.