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Хозяин Tesla Cybertruck поранился о свой автомобиль и оказался в больнице

Daily Star: хозяин Tesla Cybertruck поранился ногой о дверь машины и попал в больницу

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Tesla

В США хозяин Tesla Cybertruck поранился о свой автомобиль и оказался в больнице, пишет Daily Star.

Как рассказал хозяин электрокара, он припарковался на своем месте, вышел из машины и хотел закрыть дверь, но зацепил ей свою ногу, поранившись. Травма оказалась настолько серьезной, что мужчине пришлось ехать в больницу, где ему наложили швы.

«Будьте осторожны, закрывая дверь своего Cybertruck! Я припарковался, вышел из машины и, закрывая дверь, прижал свою ногу дверью», — прокомментировал пострадавший.

После того, как мужчина рассказал об инциденте пользователям соцсетей, комментаторы пожелали ему скорейшего выздоровления и осудили дизайн машины.

«Мы так отчаянно хотели чего-то нового и футуристического, что пожертвовали ради этого безопасностью», — уверены люди.

Ранее стало известно, что автомобили Tesla Cybertruck отзовут из-за серьезной опасности.

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