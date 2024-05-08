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Московским водителям посоветовали оставить машины из-за сильного снегопада

Дептранс Москвы: из-за снегопада водителям лучше пересесть на городской транспорт

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Столичный Дептранс посоветовал водителям пересаживаться на общественный транспорт из-за сильного снегопада. Соответствующую рекомендацию ведомство дало в своем Telegram-канале.

«В некоторых районах Москвы идет сильный снег. Будьте аккуратны за рулем, избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Внимательно следите за дорогой, не отвлекайтесь на телефон. Это сделает поездку безопасной для вас и других участников движения. Для поездок по возможности используйте городской транспорт. Напоминаем, что вблизи пешеходных переходов нужно заранее снижать скорость», — говорится в сообщении.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что майское тепло вернется в Москву только в середине месяца. Синоптик отметила, что температура в первую декаду мая оказалась на пять градусов ниже климатической нормы. За последние десять дней июньские значения упали до апрельских, со снегопадом и заморозками.

По словам Поздняковой, в 21 веке таких случаев было всего восемь, однако при этом не всегда выпадал снег и холодная погода недолго «гостила» в столичном регионе.

Яндекс Погода ранее выяснила, как за последние 30 лет изменились майские заморозки и когда они наступали в российских городах. Исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru». Лидерами по стабильности заморозков стали Красноярск и Петропавловск-Камчатский, здесь они случались каждый год на протяжении 30 лет. В Москве и Санкт-Петербурге за последние 30 лет майские заморозки случались примерно каждые два года.

Ранее московские власти отменили открытие мотосезона из-за погоды.

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