Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Прожил красивую жизнь»: Лоза рассказал о работе с Окуджавой

Композитор Лоза: Окуджава до последних дней был в хорошей творческой форме

close
100%
Global Look Press

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал о работе с советским бардом Булатом Окуджавой, которому 9 мая 2024 года исполнилось бы 100 лет. Лозу цитирует NEWS.ru.

По словам Лозы, Окуджава прожил «очень красивую жизнь» и реализовал все, что хотел.

«Мы как-то работали с ним на одной программе, он практически до последних дней был в очень хорошей творческой форме. Он был востребован всю жизнь, собирал полные залы», — рассказал композитор.

9 мая 2024 года Булату Окуджаве исполнилось бы 100 лет.

Накануне на стриминговых площадках вышел альбом «Проект О», записанный актером, кинорежиссером, руководителем Московского художественного театра имени Чехова Константином Хабенским и группой «Ундервуд», в который вошли 13 песен поэта и композитора Булата Окуджавы в новых аранжировках.

Музыканты «Ундервуда» при участии Константина Хабенского работали над записью альбома летом 2023 года. Релиз будет представлен публике накануне столетия Окуджавы.

Ранее Анна Чиповская рассказала, что думает об «обязанности» женщины иметь детей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами