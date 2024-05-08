«Прожил красивую жизнь»: Лоза рассказал о работе с Окуджавой

Певец и композитор Юрий Лоза рассказал о работе с советским бардом Булатом Окуджавой, которому 9 мая 2024 года исполнилось бы 100 лет. Лозу цитирует NEWS.ru.

По словам Лозы, Окуджава прожил «очень красивую жизнь» и реализовал все, что хотел.

«Мы как-то работали с ним на одной программе, он практически до последних дней был в очень хорошей творческой форме. Он был востребован всю жизнь, собирал полные залы», — рассказал композитор.

9 мая 2024 года Булату Окуджаве исполнилось бы 100 лет.

Накануне на стриминговых площадках вышел альбом «Проект О», записанный актером, кинорежиссером, руководителем Московского художественного театра имени Чехова Константином Хабенским и группой «Ундервуд», в который вошли 13 песен поэта и композитора Булата Окуджавы в новых аранжировках.

Музыканты «Ундервуда» при участии Константина Хабенского работали над записью альбома летом 2023 года. Релиз будет представлен публике накануне столетия Окуджавы.

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