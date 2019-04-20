В МЧС уточнили информацию о постарадавших поселениях в Забайкалье
Степные пожары в Забайкальском крае, по последним данным, затронули 15 населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Пожары во всех 15 населенных пунктах Забайкалья ликвидированы. Информация по сгоревшим зданиям уточняется», — отметил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился оказать помощь пострадавшим из-за пожаров в Забайкалье.
В пятницу, 19 апреля, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров. Потерпевшими признаны более 340 человек.