В МЧС уточнили информацию о постарадавших поселениях в Забайкалье

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Степные пожары в Забайкальском крае, по последним данным, затронули 15 населенных пунктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Пожары во всех 15 населенных пунктах Забайкалья ликвидированы. Информация по сгоревшим зданиям уточняется», — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился оказать помощь пострадавшим из-за пожаров в Забайкалье.

В пятницу, 19 апреля, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров. Потерпевшими признаны более 340 человек.