Потерпевшими от пожаров в Забайкалье признаны более 340 человек

Потерпевшими от степных пожаров в Забайкальском крае признаны более 340 человек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Всего потерпевших 342 человека, из них 53 ребенка», --уточнил собеседник агентства.

Как отмечается, в пунктах временного размещения находятся 55 человек, из них 21 — дети.

Ранее сообщалось, что число пострадавших от пожаров в Забайкалье увеличилось до 27 человек.

В пятницу, 19 апреля, в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации из-за степных пожаров.