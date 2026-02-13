Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В Одесской области более 130 тыс. жителей остаются без света после ночного удара

Премьер Свириденко: более 130 тыс. жителей Одесской области остаются без света
Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Сложная энергетическая ситуация сложилась в Одесской и Николаевской областях после ночных атак, а также в Киеве и Днепропетровской области — после вчерашних ударов, написала в Telegram-канале премьер Украины Юлия Свириденко по итогам ежедневного совещания.

По ее словам, в восстановлении электроснабжения в столице республики участвуют более 60 бригад. В городе все еще есть и проблемы с теплоснабжением. В Одесской области без света остаются более 130 тыс. абонентов, но уже подключены объекты критической инфраструктуры.

«Ожидаем морозов на следующей неделе. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы ускорить работы на всех энергообъектах», — отметила премьер-министр.

Прошлой ночью глава администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что регион частично обесточен после взрывов. Кроме того, были зафиксированы перебои с водо- и теплоснабжением.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему Украине не станет легче весной.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!