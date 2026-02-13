В Одесской области более 130 тыс. жителей остаются без света после ночного удара

Сложная энергетическая ситуация сложилась в Одесской и Николаевской областях после ночных атак, а также в Киеве и Днепропетровской области — после вчерашних ударов, написала в Telegram-канале премьер Украины Юлия Свириденко по итогам ежедневного совещания.

По ее словам, в восстановлении электроснабжения в столице республики участвуют более 60 бригад. В городе все еще есть и проблемы с теплоснабжением. В Одесской области без света остаются более 130 тыс. абонентов, но уже подключены объекты критической инфраструктуры.

«Ожидаем морозов на следующей неделе. Ремонтные бригады делают все возможное, чтобы ускорить работы на всех энергообъектах», — отметила премьер-министр.

Прошлой ночью глава администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что регион частично обесточен после взрывов. Кроме того, были зафиксированы перебои с водо- и теплоснабжением.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, почему Украине не станет легче весной.