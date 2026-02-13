В Польше приняли закон, освобождающий от ответственности наемников на Украине

Нижняя палата парламента Польши (сейм) принял закон, который декриминализирует наемничество в отношении граждан республики, незаконно воевавших в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие люди освобождаются от уголовной ответственности, сообщает РИА Новости со ссылкой на парламентские документы.

За принятие закона проголосовали 406 депутатов из 460. Против высказались четыре парламентария, а 19 – воздержалось.

Согласно документу, польские граждане, которые были наемниками на Украине, «прощаются», а их поступок «забывается».

Сейчас, чтобы поступить на службу в армию другой страны, гражданин Польши должен получить разрешение от компетентных органов республики. Нарушение этого правил грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В январе стало известно о расформировании Интернационального легиона ВСУ, созданного для привлечения наемников, и о переводе личного состава в штурмовые подразделения. СМИ писали, что военные из первого и третьего батальонов перешли в состав 475-го штурмового полка ВСУ, а наемников из 2-второго и 4-четвертого батальонов перевели в 475-й полк штурмовиков и в 157-е подразделение.

Ранее российский военный рассказал о поведении польских наемников в плену.