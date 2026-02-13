Омского комментатора, оскорбившего казахстанских хоккеистов, оштрафовали

Куйбышевский районный суд Омска оштрафовал на 10 тыс. рублей комментатора Максима Гречанина, который перед хоккейным матчем детских команд оскорбил в эфире игроков из Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу омских судов.

«В действиях Гречанина обнаружен состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

13 января сообщалось, что, несмотря на извинения, на комментатора поступили жалобы от родителей юных спортсменов, и его дальнейшая карьера на телеканале находится под вопросом. Кроме того, на журналиста могут завести уголовное дело по статье о разжигании национальной и религиозной розни. В Казахстане за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

