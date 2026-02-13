Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Спорт

Омского комментатора, оскорбившего казахстанских хоккеистов, оштрафовали

Комментатора Гречанина, оскорбившего казахстанских хоккеистов, оштрафовали
Кадр из видео Авангард ТВ

Куйбышевский районный суд Омска оштрафовал на 10 тыс. рублей комментатора Максима Гречанина, который перед хоккейным матчем детских команд оскорбил в эфире игроков из Казахстана, сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу омских судов.

«В действиях Гречанина обнаружен состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

13 января сообщалось, что, несмотря на извинения, на комментатора поступили жалобы от родителей юных спортсменов, и его дальнейшая карьера на телеканале находится под вопросом. Кроме того, на журналиста могут завести уголовное дело по статье о разжигании национальной и религиозной розни. В Казахстане за подобные преступления предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что грозит бойцу поп-ММА за избиение блогера.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!