Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Власти Киева пожаловались на обыски СБУ в «Киевтеплоэнерго»

СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго», мешая восстановлению тепла
Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

Служба безопасности Украины (СБУ) второй день подряд проводит обыски в центральном офисе коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация в Telegram-канале.

По данным администрации, такая активность ставит под угрозу работу «Киевтеплоэнерго», в частности, процесс возобновления теплоснабжения жилых домов.

«Представители СБУ 12-13 февраля дважды провели обыски в главном офисе предприятия на основании одного постановления суда… Из-за остановки работы центрального офиса нарушена координация персонала и структурных подразделений. В самый критический момент для города процессы, необходимые для восстановления теплоснабжения, были фактически заблокированы», — говорится в сообщении столичных чиновников.

Киевские власти сообщают, что это уже 103-е процессуальное действие, проведенное на предприятии с начала 2022 года. Изымается техническая документация и проекты договоров, необходимые для восстановительных работ на поврежденных объектах и подключения нового оборудования.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что около 2600 многоквартирных жилых домов в городе остались без тепла после ночной массированной атаки.

До этого Кличко заявил, что для восстановления поврежденной ТЭЦ-4 (Дарницкой ТЭЦ) в Киеве потребуется не менее двух месяцев.

Ранее все украинские АЭС прекратили генерацию электроэнергии.
 
Теперь вы знаете
Зачем шейхам The Sims и Роналду: как Саудовская Аравия скупает мир игр и спорта
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!