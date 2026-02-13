Власти Киева пожаловались на обыски СБУ в «Киевтеплоэнерго»

СБУ второй день проводит обыски в «Киевтеплоэнерго», мешая восстановлению тепла

Служба безопасности Украины (СБУ) второй день подряд проводит обыски в центральном офисе коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго». Об этом сообщила Киевская городская госадминистрация в Telegram-канале.

По данным администрации, такая активность ставит под угрозу работу «Киевтеплоэнерго», в частности, процесс возобновления теплоснабжения жилых домов.

«Представители СБУ 12-13 февраля дважды провели обыски в главном офисе предприятия на основании одного постановления суда… Из-за остановки работы центрального офиса нарушена координация персонала и структурных подразделений. В самый критический момент для города процессы, необходимые для восстановления теплоснабжения, были фактически заблокированы», — говорится в сообщении столичных чиновников.

Киевские власти сообщают, что это уже 103-е процессуальное действие, проведенное на предприятии с начала 2022 года. Изымается техническая документация и проекты договоров, необходимые для восстановительных работ на поврежденных объектах и подключения нового оборудования.

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что около 2600 многоквартирных жилых домов в городе остались без тепла после ночной массированной атаки.

До этого Кличко заявил, что для восстановления поврежденной ТЭЦ-4 (Дарницкой ТЭЦ) в Киеве потребуется не менее двух месяцев.

Ранее все украинские АЭС прекратили генерацию электроэнергии.