Более 70 детей отравились в Дагестане

В Дагестане более 50 детей были госпитализированы с признаками отравления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы Минздрава страны Залину Муртазалиеву.

По словам Муртазалиевой, состояние детей в основном легкой степени тяжести. У более 20 из несовершеннолетних нашли острую кишечную инфекцию.

В настоящее время медики пытаются выяснить причину отравления у других детей.

Ранее сообщалось, что более 20 детсадовцев заразились кишечной инфекцией в Санкт-Петербурге.