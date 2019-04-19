Пожар произошел в отделении полиции в Москве
В здании отдела полиции Москвы по району Орехово-Борисово Южное произошел пожар, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
По имеющимся данным, пострадавших в результате происшествия нет.
«Пожар возник вследствие короткого замыкания в щитовой, проводилась эвакуация людей», — сообщил источник.
В столичном главке МЧС России подтвердили факт возгорания и добавили, что оно «было оперативно ликвидировано».
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