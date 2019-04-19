Пожар произошел в отделении полиции в Москве

В здании отдела полиции Москвы по району Орехово-Борисово Южное произошел пожар, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По имеющимся данным, пострадавших в результате происшествия нет.

«Пожар возник вследствие короткого замыкания в щитовой, проводилась эвакуация людей», — сообщил источник.

В столичном главке МЧС России подтвердили факт возгорания и добавили, что оно «было оперативно ликвидировано».

Ранее МЧС объяснило россиянам, как тушить пожар на кухне.