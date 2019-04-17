«Известия»: Винник написал обращение к Путину

Россиянин Александр Винник, арестованный в Греции, написал обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой о помощи. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на текст обращения.

Также он сообщил, что с 11 апреля принял решение возобновить голодовку, которую до этого уже держал на протяжении почти 100 дней. Россиянин также попросил Путина позаботиться о его семье, так как его жена тяжело больна, и дети могут остаться сиротами.

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«Это значит, что времени у меня теперь немного и в случае моей смерти прошу вас не отдавать мое тело врагу и похоронить его по христианским обычаям», — написал Винник.

По словам адвоката россиянина, обращение было передано в Москву через диппредставительство России в Греции и должно быть получено в администрации президента примерно к маю.

Ранее Винник объявил о возобновлении голодовки в Греции.