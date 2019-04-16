Пожар в Нотр-Даме локализован

<img src="//img.gazeta.ru/files3/625/12303625/AP_19105712733188-pic905-895x505-74933.jpg">

Возгорание в парижском соборе Нотр-Дам-де-Пари локализовано, сообщает газета Parisien.

Отмечается, что огонь в соборе взят под контроль, но все еще не потушен.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в обращении к нации по поводу пожара в парижском Нотр-Дам-де-Пари объявил о начале сбора средств на восстановление собора.

В настоящий момент известно, что в результате тушения пожара пострадал один пожарный. Следователи допросили строителей, которые занимались реставрацией парижского собора Нотр-Дам-де-Пари. Прокуратура считает, что возгорание произошло на строительных лесах, расположенных у крыши собора. Ведется расследование по делу о неумышленном причинении ущерба в результате пожара.