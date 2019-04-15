Из Нотр-Дама спасли Терновый венец

Реликвии в данный момент эвакуируются из охваченного огнем собора Парижской Богоматери, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на командира работающих на месте пожарных.

«Мы пытаемся сохранить заднюю часть собора, где находятся самые ценные предметы, мы сейчас эвакуируем их. Все самое ценное уже перенесли в укрытие», — заявил командир пожарных Жан-Клод Галле.

Уточняется, что из собора спасли Терновый венец. «Газета.Ru» следит за событиями в Париже в онлайн-трансляции.