Папа Франциск призвал молиться за мир на Ближнем Востоке
Папа Римский Франциск призвал всех молиться за мир в Святой земле и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, такое заявление понтифик сделал в Пальмовое воскресенье, которое Римско-католическая церковь отмечает в воскресенье.
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При этом Франциск обратился, в первую очередь, к молодым католикам.
Уточняется, что на площади Святого Петра в Ватикане собрались около 50 тысяч человек.
Ранее папа Римский объяснил, почему отдергивает руку при поцелуе кольца.