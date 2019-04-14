Папа Франциск призвал молиться за мир на Ближнем Востоке

Папа Римский Франциск призвал всех молиться за мир в Святой земле и на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление понтифик сделал в Пальмовое воскресенье, которое Римско-католическая церковь отмечает в воскресенье.

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При этом Франциск обратился, в первую очередь, к молодым католикам.

Уточняется, что на площади Святого Петра в Ватикане собрались около 50 тысяч человек.

Ранее папа Римский объяснил, почему отдергивает руку при поцелуе кольца.