Поезд протаранил автомобиль с водителем в США

Поезд на железнодорожном переезде столкнулся с автомобилем в Орландо. Об этом сообщает местная полиция в твиттере.

По данным полиции, водитель внедорожника выехал за полосу, опустившийся шлагбаум и остановился у путей. Через несколько секунд машина вновь тронулась и врезалась в поезд.

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Водитель внедорожника получил серьезные травмы. Его госпитализировали, добавили в полиции.

Данных о пострадавших в поезде пока нет.

Ранее сообщалось, что поезд столкнулся с грузовиком в Липецке.