Режим КТО в Тюмени отменен
Режим контртеррористической операции (КТО) в Тюмени был отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Тюменской области.
Как отмечается, режим КТО отменили в 04.23 мск.
«...в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени правовой режим КТО отменен», — говорится в сообщении.
Уточняется, что специальные меры и ограничения, которые были введены во время операции, также прекращают свое действие.
Ранее сообщалось, что оцепление снято в районе КТО в Тюмени.
«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.