Режим КТО в Тюмени отменен

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Режим контртеррористической операции (КТО) в Тюмени был отменен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оперативного штаба Национального антитеррористического комитета (НАК) в Тюменской области.

Как отмечается, режим КТО отменили в 04.23 мск.

«...в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени правовой режим КТО отменен», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что специальные меры и ограничения, которые были введены во время операции, также прекращают свое действие.

Ранее сообщалось, что оцепление снято в районе КТО в Тюмени.

«Исламское государство» (организация запрещена в России) — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.