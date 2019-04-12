Более 30 детей заразились кишечной инфекцией в детсаде Петербурга

Число заразившихся острой кишечной инфекцией воспитанников детского сада в Санкт-Петербурге увеличилось до 31. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в результате инцидента госпитализировали 10 человек.

Как отмечается, у 10 детей и трех взрослых установлен диагноз «сальмонеллез».

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В настоящее время причины заражения детей неизвестны.

Ранее сообщалось, что более 20 воспитанников детского сада заразились острой кишечной инфекцией в Петербурге.