СК предоставил новые данные по крушению самолета Качиньского

Экспертизы, проводившиеся в рамках расследования уголовного дела о крушении самолета Ту-154 польского президента Леха Качиньского в апреле 2010 года, опровергают доводы британских экспертов о следах взрывчатых веществ на фрагментах лайнера, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета Светлану Петренко.

«Информация польской стороны, согласно которой при исследовании фрагментов польского самолета Ту-154М иностранными специалистами обнаружены следы веществ, используемых при производстве взрывчатых веществ и других субстанций, не что иное, как еще одна неуклюжая попытка подвергнуть сомнению очевидное», — сказала она.

Ранее источник в польской комиссии по повторному расследованию причин крушения Ту-154М в Смоленске в 2010 году, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский, рассказал о цели повторного осмотра фрагментов самолета.