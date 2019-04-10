Мигрант под видом покойника попытался попасть в Британию в гробу

Мигрант из Ирака попытался попасть в Великобританию в гробу. Об этом сообщает «360».

Как отмечается, два водителя фуры согласились перевезти его в Британию за определенную сумму.

Однако транспортное средство остановили для досмотра перед въездом в тоннель под Ла-Маншем. В гробу они обнаружили мужчину, который изображал покойника.

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Сотрудники полиции увидели мужчину вытянувшимся во весь рост и со скрещенными руками на груди, который неожиданно поднялся и заговорил, уточняет телеканал.

Отмечается, что водителей приговорили к 14 месяцам тюремного заключения. О дальнейшей судьбе мигранта телеканал не сообщает.

Ранее сообщалось, что мужчина ожил в гробу в Эфиопии.