Мигрант под видом покойника попытался попасть в Британию в гробу
Мигрант из Ирака попытался попасть в Великобританию в гробу. Об этом сообщает «360».
Как отмечается, два водителя фуры согласились перевезти его в Британию за определенную сумму.
Однако транспортное средство остановили для досмотра перед въездом в тоннель под Ла-Маншем. В гробу они обнаружили мужчину, который изображал покойника.
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Сотрудники полиции увидели мужчину вытянувшимся во весь рост и со скрещенными руками на груди, который неожиданно поднялся и заговорил, уточняет телеканал.
Отмечается, что водителей приговорили к 14 месяцам тюремного заключения. О дальнейшей судьбе мигранта телеканал не сообщает.
Ранее сообщалось, что мужчина ожил в гробу в Эфиопии.