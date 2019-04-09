Криминального авторитета Таро арестовали у выхода из колонии

Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани), известного как Таро, снова арестовали. Об этом сообщила помощник председателя Соль-Илецкого суда Линиза Шевчик, передает РИА «Новости».

Мулуханов будет находиться под стражей в течение 40 дней.

«Его арестовали прямо у выхода колонии: по ходатайству прокурора района суд арестовал его на 40 дней, он будет содержаться в СИЗО номер 3 до 19 мая», — отметила Шевчик.

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Причиной этому стало то, что криминальный авторитет был объявлен в международный розыск испанскими правоохранителями, уточнила собеседница издания. Она добавила, что после окончания срока ареста Мулуханова выдворят за пределы России.

Ранее сообщалось, что криминальный авторитет Таро вышел на свободу.