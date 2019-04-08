Медкарты пациентов выбросили на улицу в Саратове

Прокуратура в Саратове проводит проверку по факту обнаружения несанкционированной свалки отходов, среди которых оказались медицинские карты пациентов, сообщает РИА «Новости».

«Установлено, что во дворе и помещениях аварийных двух домов по улице Соляной и дома по улице Московской Саратова имеет место несанкционированное складирование отходов, среди которых имеется медицинская документация на пациентов и работников медицинской организации, а также мусор, образуемый от осуществления медицинской деятельности», — говорится в сообщении.

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По данному факту проверку проводит прокуратура Волжского района города.

Отмечается, что это уже второй случай за последние две недели в Саратовской области.

27 марта региональное СК сообщило, что следователи в городе Марксе проверяют информацию о выброшенных медицинских картах пациентов местной больницы, которые жители нашли разбросанными.