Трамп заявил об освобождении похищенного туриста в Уганде

Президент США Дональд Трамп сообщил об освобождении похищенного американского туриста в Уганде. Об этом он написал в твиттере.

Американский лидер добавил, что вместе с туристом также был освобожден гид.

«Благослови бог их вместе с семьями», — написал Трамп.

Ранее сообщалось, что неизвестные похитили туриста в Уганде. По данным местной полиции, четыре человека остановили автомобиль на территории Национального парка королевы Елизаветы. Угрожая оружием, они заставили выйти американского туриста и его местного водителя, после чего неизвестные увели их с собой.