Владивосток остался без света

Масштабная энергоавария произошла во Владивостоке, сообщает PrimaMedia.ru.

Как отмечается, перебои с электричеством произошли почти во всех районах города.

В материале говорится, что в некоторых супермаркетах не оказалось вспомогательных источников энергии, и люди долго не могли выехать с подземных парковок и покинуть торговые комплексы.

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По информации Единой диспетчерской службы Владивостока, инцидент произошел из-за аварии, которая произошла на одной из подстанций.

Специалисты ведут восстановительные работы, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском без электричества остались более 60 тысяч человек.