Суд продлил арест аспиранта МГУ Мифтахова

Головинский районный суд Москвы продлил арест аспиранту МГУ Азату Мифтахову, который подозревался в изготовлении взрывчатки, по делу о хулиганстве, передает агентство «Москва».

До этого суд арестовывал его до 7 марта. Теперь суд решил продлить арест на два месяца, то есть до 7 мая.

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7 февраля полиция освободила Мифтахова, подозреваемого в изготовлении взрывчатки, однако позднее аспирант снова был задержан — по делу о хулиганстве.

Ранее адвокат сообщал, что Мифтахов пропал.