Мальчика первого апреля вместо Диснейлэнда отвезли в супермаркет

Шотландец из Глазго решил разыграть своего сына первого апреля и отвез его вместо Диснейлэнда в супермаркет. Об этом сообщает Daily Record.

Как отмечается, шутка состояла в том, что магазин называется «Poundland», что созвучно названию детского парка развлечений.

«Я сказал ему, что мы едем на выходные в место, которое оканчивается на land», — написал шотландец затем в твиттере.

Мальчик решил, что его везут в Диснейлэнд, но впоследствии был обманут.

Подчеркивается, что отцы из Глазго славятся своим жестоким юмором, но этот мужчина вывел его на следующий уровень.

Ранее сообщалось, что французская полиция разыграла граждан сообщениями о наборе на службу кроликов.

I told him we were going on holiday to a place ending with land.

He was like

"Oh my god! Is it Disneyland?"

He was so excited.

Hahahahaha!#AprilFools pic.twitter.com/ltXZStkn18