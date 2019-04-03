Мальчика первого апреля вместо Диснейлэнда отвезли в супермаркет
Шотландец из Глазго решил разыграть своего сына первого апреля и отвез его вместо Диснейлэнда в супермаркет. Об этом сообщает Daily Record.
Как отмечается, шутка состояла в том, что магазин называется «Poundland», что созвучно названию детского парка развлечений.
«Я сказал ему, что мы едем на выходные в место, которое оканчивается на land», — написал шотландец затем в твиттере.
Мальчик решил, что его везут в Диснейлэнд, но впоследствии был обманут.
Подчеркивается, что отцы из Глазго славятся своим жестоким юмором, но этот мужчина вывел его на следующий уровень.
Ранее сообщалось, что французская полиция разыграла граждан сообщениями о наборе на службу кроликов.
I told him we were going on holiday to a place ending with land.— joe heenan (@joeheenan) 1 апреля 2019 г.
He was like
"Oh my god! Is it Disneyland?"
He was so excited.
Hahahahaha!#AprilFools pic.twitter.com/ltXZStkn18