Стало известно, когда Кусто приедет к косаткам в «китовой тюрьме» в Приморье

Руководитель общественной организации «Экологическая вахта» Дмитрий Лисицын заявил, что океанограф Жан-Мишель Кусто приедет в Москву в среду, 3 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Лисицын добавил, что, согласно планам, вечером 4 апреля Кусто вылетит во Владивосток.

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«5 апреля — прилет во Владивосток, встреча с администрацией края и выезд в «китовую тюрьму», — сказал Лисицын.

Он подчеркнул, что Фонд Кусто привлек к работе по «китовой тюрьме» самых крупных мировых экспертов по «реабилитации и выпуску китообразных».

Ранее сообщалось, что Кусто спасет косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье.