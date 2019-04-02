WP: саудовские власти подарили элитную недвижимость детям убитого Хашукджи
Власти Саудовской Аравии передали детям убитого оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи недвижимость в Джидде на побережье Красного моря, пишет газета The Washington Post со ссылкой на саудовских должностных лиц и источники, близкие к семье Хашукджи.
По данным издания, стоимость переданных домов составляет до $4 млн. При этом, отмечают источники, все дети Хашукджи, кроме старшего сына, постоянно проживают в Соединенных Штатах и поэтому намерены продать недвижимость.
Ранее сообщалось, что Интерпол объявил в международный розыск 20 саудовцев по делу Хашукджи.