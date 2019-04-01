Гранаты и оружие нашли на месте пожара в Москве

Источник в экстренных службах рассказал, что после ликвидации пожара в гараже на западе Москвы нашли оружие и гранаты. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в гаражах, расположенных на Мичуринском проспекте. Пожар распространился на шесть автомобильных боксов на площади в 90 кв. м.

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«В одном из гаражей после пожара обнаружены гранаты и оружие», - сказал источник.

Ранее сообщалось, что в школе в Москве обнаружили гранату.