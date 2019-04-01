Гранаты и оружие нашли на месте пожара в Москве
Источник в экстренных службах рассказал, что после ликвидации пожара в гараже на западе Москвы нашли оружие и гранаты. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в гаражах, расположенных на Мичуринском проспекте. Пожар распространился на шесть автомобильных боксов на площади в 90 кв. м.
Реклама
«В одном из гаражей после пожара обнаружены гранаты и оружие», - сказал источник.
Ранее сообщалось, что в школе в Москве обнаружили гранату.