Суд вынес приговор обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына

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Суд в Малайзии приговорил гражданку Вьетнама Доан Тхи Хыонг к 3 годам и 4 месяцам лишения свободы по обвинению в причастности к смерти Ким Чен Нама, который является братом лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщает Star.

По данным издания, прокурор предложил переквалифицировать обвинение в «причинение вреда здоровью с использованием опасных элементов».

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Как отмечается, до этого Доан Тхи Хыонг обвиняли в «умышленном убийстве».

При этом обвиняемой в убийстве брата Ким Чен Ына девушке грозила смертная казнь.

Ранее СМИ сообщили, что Доан Тхи Хыонг доставили в психиатрическую больницу.