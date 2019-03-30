Изуродованные тела матери и дочери найдены во Львове
Изуродованные тела 82-летней женщины и ее 62-летней дочери найдены в частном жилом доме во Львове, пишет УНИАН.
Как отмечается, они пролежали в помещении около двух недель. На телах женщин были обнаружены признаки насильственной смерти.
Уточняется, что полиция выехала на место происшествия после того, как мужчина заявил о том, что он не может выйти на связь со своими родственниками.
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По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Ранее сообщалось, что Украину взбудоражило убийство младенца.