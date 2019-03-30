СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле
Значительная часть Венесуэлы снова осталась без электричества, пишет El Nacional.
По данным издания, в настоящий момент без света находится 21 штат Венесуэлы.
На портале напомнили, что масштабные отключения произошли после того, как национальная энергосистема восстанавливалась после прошлого 48-часового блэкаута.
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Ранее сообщалось, что в Венесуэле началось расследование аварии в электросети.
Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.