СМИ сообщили о новом блэкауте в Венесуэле

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Значительная часть Венесуэлы снова осталась без электричества, пишет El Nacional.

По данным издания, в настоящий момент без света находится 21 штат Венесуэлы.

На портале напомнили, что масштабные отключения произошли после того, как национальная энергосистема восстанавливалась после прошлого 48-часового блэкаута.

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Ранее сообщалось, что в Венесуэле началось расследование аварии в электросети.

Власти Венесуэлы считают, что в отключениях электроэнергии виноваты США и поддерживаемые ими оппозиционеры, оппозиция заявляет о неспособности правительства президента страны Николаса Мадуро обеспечивать работу энергетической инфраструктуры.